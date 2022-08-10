Марченко заявил, что Крым будут освобождать военным путем и без уничтожения Керченского моста не обойтись

Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимое для этого мероприятие.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью «РБК-Украина».

- Да. Мы и будем освобождать его военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынужденные сидеть в оккупации. Никто не давал россии права прийти, забрать кусок земли и сказать, что «это мое», - заявил Марченко.

Он уточнил, что для освобождения Крыма необходимо уничтожить Крымский мост, чтобы лишить россиян возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории россии.

Генерал-майор ВСУ подчеркнул, что Украина будет отвоевывать Крым, равно как отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк.

Напомним, во вторник, 9 августа, в районе военного аэродрома российской армии у села Новофедоровка оккупированного Крыма раздалось несколько взрывов. Позже выяснилось, что удар был нанесен по военному аэродрому и складам с боеприпасами и техникой оккупантов.

Также сообщалось, что россия не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО.