Лидеры узбекской диаспоры, проживающей в Пермском крае россии, призвали создать добробат, чтобы поехать на войну в Украину, но посольство Узбекистана в РФ предупредило, что лучше этого не делать, потому что по законам страны наемников ждет уголовная ответственность.

Об этом идет речь в заявлении посольства Узбекистана в рф.

По информации росСМИ, с призывом создать добробат выступил председатель правления региональной общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов.

По его словам, граждане Узбекистана должны поддержать вторжение в Украину и принять участие в войне, чтобы «оправдать хлеб, который едим», ведь они живут и работают в россии.

После этого посольство Узбекистана в россии выступило с предупреждением об уголовной ответственности за участие в войне на стороне другого государства и призвало не подвергаться провокациям.

Там объяснили, что по законам стран участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территориях иностранных государств является уголовным преступлением. Поэтому предупреждают, что к ответственности будут привлечены все лица, которые поедут воевать.

Напомним, россия пытается создать новый армейский корпус, который призван помочь ей справиться с двумя различными задачами: с одной стороны усилить наступление в Донбассе, а с другой – укрепить оборону перед предполагаемым наступлением ВСУ на юге Украины. Его формируют за счет добробатов.