«Волшебные виды Мухосранска и незабываемые ночи в Ново-*бенево»: Стефанчук позитивно отреагировал на запрет россиянам ездить в ЕС

В конце августа главы МИД стран ЕС должны собраться и обсудить вопросы запрета виз для россиян на общеевропейском уровне. Ряд стран уже вводят ограничения для жителей россии.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал у себя в Facebook.

«Страны Европейского Союза одна за другой отказывают в выдаче виз россиянам. И для этого не нужны долгие обсуждения и пространные дискуссии. Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Бельгия – страны, не колеблясь, вводят ограничения и показывают россиянам: в Европе им не рады», – говорится в сообщении спикера парламента.

Он добавил, что, наконец, все поняли, что жить в цивилизованном мире и пропагандировать войну – это несовместимые вещи.

Стефанчук также обратил внимание, что отныне россияне не смогут приезжать в мировые столицы во время отпуска, наслаждаться благами, к которым они не приложили ничего, нести свою пропаганду и восхвалять свой образ жизни. Зато могут оставаться в своей стране и пользоваться тем, что она предлагает.

«Добро пожаловать в СССР, вы же этого хотели? Теперь только для вас: волшебные виды Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-*бенево», — заявил председатель ВР.

Он добавил, что когда в конце августа главы МИД стран ЕС соберутся и обсудят вопросы запрета виз для россиян на общеевропейском уровне, то это будет кратчайшее обсуждение и единодушное одобрение.

Напомним, после вторжения России в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.