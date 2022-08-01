Греция выходит из-под финансового наблюдения ЕС, которое длилось 12 лет

С 20 августа Греция выйдет из так называемой системы усиленного наблюдения Евросоюза, что даст стране больше свободы в собственной экономической политике.

Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас, передает Reuters.

«После 12 лет… тяжелая глава для нашей страны подходит к завершению. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне», – сказал он.

По словам Стайкураса, Афины выполнили большинство обещанных ими политических обязательств и реформ и их выход из рамок 20 августа был подтвержден письмом от вице-президента Комиссии ЕС Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара Паоло Джентилони.

Выход Греции из-под усиленного наблюдения будет означать больше степени свободы в реализации экономической политики и приблизит цель страны вернуть статус «инвестиционного уровня».

После выхода из программы помощи в 2018 году Греция полагалась исключительно на рынки для своих финансовых нужд.

Рамки наблюдения были применены для обеспечения продолжения принятия мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и структурных реформ для поддержания устойчивого экономического роста.