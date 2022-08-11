Глава МИД Латвии поддерживает остановку выдачи виз россиянам: «Поездки в Европу - это привилегия»

Глава МИД Латвии Эдгар Рынкевич считает, что граждане россии не должны посещать Европу, пока рф продолжает агрессию в Украине.
Об этом Рынкевич написал в своем Twitter.
«Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока россия продолжает свою агрессию», - написал
Он призвал оказывать давление на общественность рф, остановив выдачу виз.
«Один из шагов, чтобы остановить россию - то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки», - отметил дипломат.
Напомним, после вторжения россии в Украину власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа.
В частности, Стефанчук позитивно отреагировал на запрет россиянам ездить в ЕС.