Швейцария заявила о готовности представлять интересы Украины в россии – в кремле говорят, что тяжело вести диалог с «недружественной страной»

Министерство иностранных дел Украины договорилось со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории россии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги», - написал он.

По словам Николенко, сейчас украинские дипломатические учреждения на территории россии отсутствуют, но сотни тысяч украинцев, незаконно вывезенных из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, нуждаются в помощи.

«Многие украинцы оказались на российской территории без документов», - добавил он.

Формы представления Швейцарией интересов Украины в россии, по словам Николенко, будут определены двусторонним соглашением. В то же время, представитель МИД подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, погоду на представление Швейцарией интересов Украины должна предоставить принимающая сторона, то есть россия.

Между тем в пресс-службе посольства россии в Швейцарии сообщили, что российская сторона не имеет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по этому вопросу.

«Как ранее подчеркивал министр иностранных дел россии сергей лавров, россия не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям», – заявили в российском посольстве.

Там подчеркнули, что поскольку правительство России в марте 2022 года включило Швейцарию в свой «список недружественных стран», поэтому «в этом контексте сложно говорить о любом посредничестве Берна на украинском направлении».