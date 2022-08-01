Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма

В четверг, 11 августа, Сейм Латвии принял заявление о целенаправленных военных атаках россии против мирного населения Украины, в котором действия россиян против мирного населения признаются терроризмом, а россия – государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщила пресс-служба Сейма.

За принятие заявления проголосовали 67 парламентариев из 100.

В заявлении Сейм также призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси.

«россия использует страдания и устрашения как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и ВСУ, парализовать способность государства действовать с целью оккупации Украины. Сейм признает насилие россии против мирного населения, которое осуществляется для достижения политических целей, терроризмом, а россию государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники высказать такое мнение», - говорится в заявлении.

Сейм Латвии в очередной раз осудил военную агрессию российской федерации и широкомасштабное вторжение в Украину. В парламенте согласны, что россия начала полномасштабную войну при поддержке и при участии беларуси. Парламент также призвал усилить и ввести комплексные санкции против россии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров признать рф государством-террористом.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении россии в список стран, поддерживающих терроризм.

Также сообщалось, что Конгресс США ведет разработку критериев по признанию россии государством, спонсирующим терроризм.

В частности, сенаторы продолжают призывать администрацию Байдена признать рф спонсором терроризма.