Шольц не поддерживает общий запрет на въезд граждан рф в ЕС: «Это война путина, а не россиян»

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против идеи всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС, поскольку события в Украине, являются якобы «войной путина».

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

«Это война путина. И поэтому мне тяжело с этой идеей», - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что ЕС уже принял решение касаемо персональных санкций против людей из центра принятия решений в москве и эта практика продолжится.

При этом Олаф Шольц не считает оправданным введение карательных мер против всех граждан россии, поскольку это якобы ослабит эффективность санкций.

Напомним, что ранее Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения.

Также сообщалось, что Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами.