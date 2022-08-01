«Война – не время для тщеславия»: Зеленский призвал военных и чиновников не рассказывать о действиях ВСУ

Украинским представителям власти или военным не следует публично озвучивать оборонные планы.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громких заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов.

– Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях, - сказал Зеленский.

Напомним, СБУ считает, что высокопоставленный офицер ВСУ раскрыл в интервью стратегическую информацию.