Совет безопасности ООН обсуждает российские обстрелы Запорожской АЭС

В Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В ходе заседания генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси призвал предоставить доступ в ЗАЭС, чтобы эксперты МАГАТЭ смогли оценить риски.

– Мы будем оценивать физический ущерб предприятию, определим состояние основной и запасной системы безопасности. Мы также рассмотрим рабочую среду работников. Будем проверять статус реакторов и состояние ядерных материалов, – сказал он, выразив готовность возглавить эту миссию.

Гросси считает, что такая миссия МАГАТЭ позволит стабилизировать ситуацию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости «остановить киевский режим» и обвинил «Киев в нападениях на объекты ядерной инфраструктуры».

Напомним, что российские кафиры четыре раза в день обстреляли территорию Запорожской АЭС – один из снарядов упал возле энергоблока.