США создают систему отслеживания гиперзвуковых ракет – для нее запустят еще 14 спутников

Компания Maxar Technologies поможет США создать спутниковую систему предупреждения ракетных нападений.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Space.com.

Компания построит 14 спутников к 2024 году для L3Harris Technologies, которая вместе с Northrop Grumman создает первые два этапа спутниковой группировки системы отслеживания ракет. Спутники Maxar запустят в работу в 2025 году в рамках второго этапа программы.

Спутники, созданные американской компанией, смогут отслеживать гиперзвуковые ракеты, двигающиеся со скоростью более 6100 км/ч. Первый этап из 28 спутников системы отслеживания ракет будет запущен с участием SpaceX в сентябре этого года.