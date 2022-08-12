ФБР во время обысков у Трампа искало документы о ядерном оружии

Документами, которые ФБР искало в имении Мар-а-Лаго (Майами) бывшего президента США Дональда Трампа, были секретные материалы, связанные с ядерным оружием.

Об этом сообщает " Бабель " со ссылкой на The Washington Post.

Источники СМИ не предоставили дополнительных подробностей о том, какие именно документы искали агенты, касались ли они американского оружия или других стран. Они также не сообщили, обнаружили ли такие документы при обыске.

« Украинская правда » пишет, что агенты ФБР изъяли в доме Трампа 11 пакетов секретных документов, в том числе некоторые с грифом «совершенно секретно». Отмечается, что во время обысков в резиденции Трампа были изъяты около 20 ящиков с вещами, подшивка фотографий, рукописная записка, указ о помиловании его соратника Роджера Стоуна и профайл «президента Франции».

В перечне изъятых вещей, как пишет The Wall Street Journal, упомянутые пакеты документов: четыре – с грифом «совершенно секретно», три – с грифом «секретно» и еще три – конфиденциальные.

Адвокаты Трампа утверждают, что он использовал свои полномочия, чтобы рассекретить материалы перед уходом с поста президента. Несмотря на это, существует законодательство, определяющее процесс хранения даже рассекреченных документов.

Напомним, 9 августа Трамп сообщил, что его дом во Флориде обыскали агенты ФБР и сломали сейф . СМИ сообщили, что обыск был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он мог вывезти в Мар-а-Лаго.

Ранее в Национальном архиве заявили, что Трамп забрал в свою резиденцию во Флориде 15 коробок с президентскими записями. В этих коробках якобы была «тайная информация о национальной безопасности» и официальная переписка между Трампом и лидерами государств.