«И полгода не прошло»: В Первомайском горсовете самораспустились фракции пророссийских «Оппоблока» и «ОПЗЖ»

В Первомайском городском совете 12 августа на внеочередной сессии фракции «Оппоблока» и «ОПЗЖ» заявили о самороспуске.

Об этом сообщили в исполнительном комитете Первомайского городского совета.

В состав фракции «ОПЗЖ» входило 6 депутатов, а во фракцию «Оппоблока» – четыре. Напомним, что мэр Первомайска Олег Демченко баллотировался от "Оппоблока".

Напомним, что деятельность «ОПЗЖ» и «Оппоблока» запретили еще в марте. Тогда же начали самораспускаться фракции этих партий в местных советах. Например, в Черноморске в Одесской области фракция «ОПЗЖ» самораспустилась и осудила агрессию россии.

Позже, 1 апреля самораспустилась фракция «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете.