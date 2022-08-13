Словакия передает Украине истребители МиГ-29

Власти Словакии передадут Украине истребители МиГ-29. Самолеты ожидаются уже в следующем месяце

Об этом сообщил телеканал RTVS со ссылкой на министр обороны Словакии Ярослава Наджа.

По его словам, истребители, скорее всего, отправятся в Украину в следующем месяце. При этом министр уточнил, что взамен Словакия получит деньги от Европейского Союза или боевую технику от НАТО.

Кроме того, Надж указал, что истребители оцениваются в сотни миллионов евро. В то же время, он не назвал количество авиации, которую планируют передать Украине. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах.

МиГ-29 – советская многоцелевая разработка четвертого поколения. Самолет предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.