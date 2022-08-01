Чорногория объявила российского посла персоной нон-грата

Министерство иностранных дел Черногории официально объявило Владислава Масленикова, посла россии в стране, персоной нон-грата. У него осталось шесть дней, чтобы покинуть территорию государства.

Об этом в субботу, 13 августа, сообщила пресс-служба черногорского МИД на официальном сайте.

Ведомство указало, что действует на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Она позволяет объявить дипломата персоной нон-грата без объяснения причины.

«Официальная нота об этом решении, в которой указывается семидневный срок для выезда с территории Черногории, была вручена сегодня (13 августа, – ред.) послу Российской Федерации Владиславу Масленикову», – сказано в сообщении.

Масленников стал чрезвычайным и полномочным послом россии в Черногории в июле 2019 года.