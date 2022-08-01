«Это продолжает эту жестокую войну»: Депутат Бундестага обвинил правительство Германии в недостаточной поддержке Украины

В Бундестаге считают, что правительство Германии не сделало все необходимое для помощи Украине в войне с россией, поэтому конфликт затянется.

Об этом заявил глава Христианско-демократического союза, депутат бундестага Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По его словам, немецкое правительство должно было утвердить поставки тяжелого вооружения украинским военным еще в конце апреля, но это решение было принято позже. При этом в настоящее время военная помощь ВСУ также не является полной.

– Поэтому мы без изменений помогаем Украине не в нужном объеме. И это продолжает эту жестокую войну, которая теперь станет войной на истощение с ежедневными сотнями жертв, – заявил Мерц.

Он добавил, что переговоры между россией и Украиной могут начаться только в том случае, если кремль больше не сможет захватывать территорию на фоне усиления мощности ВСУ.

– Только когда война подойдет к тому пункту, что для России больше будет невыгодно ее продолжать, будут возможны переговоры, – добавил депутат.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия направляет в Украину современное оружие, которого нет даже на вооружении в Бундесвере.