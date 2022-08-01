Балтийское море станет внутренними морем НАТО после вступления Финляндии и Щвеции в Альянс, – министр обороны Эстонии

Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti, передает «Голос Америки».

- Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива, – отметил Певкур.

Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.

Совместная противоракетная оборона позволит странам НАТО при необходимости «закрыть» Финский залив.

- Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция, – подчеркнул Певкур.

Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО после российского вторжения в Украину. Их вступление в альянс должны одобрить все 30 стран – участниц организации. На 4 августа соглашение о новых членах ратифицировали 23 государства.

Ещё один член НАТО в Балтике, Дания, которая последние тридцать лет не участвовала в оборонной политике Евросоюза, решила к ней подключиться после вторжения россии в Украину.

Выход в Балтийское море имеет также Калининградская область – эксклав россии, граничащий с Польшей и Литвой, тоже членами НАТО.