Польша, Латвия и Эстония просят НАТО усилить их оборону и предоставить оружие

Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, просят альянс усилить их оборону. Они ищут оружие и призывают США перебросить больше живой силы.

Об этом сообщает The Washington Post.

Восточная Европа, которая граничит и с Украиной, и с россией, переживает, что война «придет к их границам». В связи с этим Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО и США усилить их оборонный потенциал.

В частности, европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине количество американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.

Также Польша, Латвия и Эстония намерены получить и закупить больше оружия. Речь идет о современном вооружении, которое соответствует стандартам НАТО. Оно должно заменить технику и оборудование советских времен, часть которых были переданы Украине.

К примеру, Польша ожидает на ракетные батареи Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams. В Литве ранее заявили, что Минобороны ищет современную ракетную артиллерию большой дальности, системы ПВО и береговой охраны.

Напомним, министр обороны Польши заявил, что российские оккупационные войска нужно разгромить в Украине.