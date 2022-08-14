Лиз Трасс является фаворитом на пост следующего главы британского правительства, - опрос

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22% опережает своего конкурента Риши Сунака в борьбе за пост следующего премьер-министра страны.

Об этом свидетельствует опрос членов Консервативной партии, проведенный Opinium Research, передает Укринформ.

Среди 450 членов Консервативной партии, которые уже определились, чью кандидатуру будут поддерживать, Трасс получила 61% голосов, тогда как бывший министр финансов Сунак – 39%.

Опрос показывает, что тремя основными причинами поддержки Трасс были неприязнь к Сунаку, более высокий уровень доверия к ней и то, что она осталась верна Борису Джонсону. Отмечается, что лидерство Трасс в гонке также доказывают другие опросы.