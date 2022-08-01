Украинского государственного экспортера оружия передали в управление ГУР Минобороны

Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» в сферу управления Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что с таким предложением обратились сами разведчики. Так, «Спецтехноэкспорт» передали из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Главного управления разведки Минобороны.

«Спецтехноэкспорт» (STE) – украинское государственное внешнеторговое предприятие, специализирующееся на экспорте и импорте товаров и услуг ОПК, развитии инноваций, налаживании оборонно-технического сотрудничества со странами-партнерами и иностранными компаниями.

STE представляет украинских производителей оборонно-промышленного комплекса за рубежом: около 100 государственных предприятий и 70 частных производителей, 35 исследовательских центров и 30 дизайнерских бюро.