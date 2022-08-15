Новая Зеландия также отправила своих инструкторов в Британию для обучения украинских военнослужащих

Новая Зеландия отправляет 120 военнослужащих в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Об этом пишет Reuters.

Два пехотных подразделения будут обучать украинским военным основным навыкам, необходимым для эффективного ведения боя, включая обращение с оружием, оказание первой помощи в бою.

В правительстве заявили, что обучение около 800 украинских военнослужащих будет проводиться исключительно в одном из четырех мест в Британии, а военнослужащие Новой Зеландии не будут ездить в Украину.

«Посягательство на суверенитет страны и дальнейшая гибель невинных людей — это неправильно и недопустимо. Наше осуждение будет по-прежнему выходить за пределы слов и будет включать критическую поддержку», — заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Она подчеркнула, что новозеландские войска не участвовали и не будут вступать в боевые действия на территории Украины.

Как известно, в Великобритании продолжается подготовка украинских военных для борьбы с российскими оккупантами.

Также сообщалось, что Финляндия включилась в подготовку украинских военных в Британии.