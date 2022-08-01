Израильская авиация нанесла удар в Сирии рядом с российской базой

Израиль 14 августа нанес серию авиаударов по объектам иранских военных неподалеку от базы России в Тартусе на сирийском побережье Средиземного моря.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Reuters.

Ранее сирийская армия заявила, что якобы три военных были убиты и трое ранены в результате двух одновременных израильских атак к югу от Тартуса и еще одной атаки на столицу.

Как пишет агентство со слов «двух перебежчиков из Сирии, знакомых с регионом», удары по северо-восточным окрестностям Дамаска нанесены по аванпостам ливанской проиранской группировки Хизбалла. Как отметило агентство, российские военные в Сирии «регулярно закрывают глаза» на израильские авиаудары по, как считается, спонсируемым Ираном развертыванием и снабжением оружия. В прошлом месяце Израиль заявил, что в мае его военные самолеты попали под удар российской ПВО над Сирией, но та не попала в цель. На фоне ухудшающихся отношений с Израилем кремль передает Асаду установки С-300 и С-400.

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в большинстве своем избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены основные военные силы России. Вмешательство Ирана и России помогло сирийскому диктатору Башару Асаду переломить ситуацию в свою пользу в многополярном конфликте, который длился более 10 лет.