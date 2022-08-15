В Дюссельдорфе прекратили побратимство с москвой, вместо нее город стал дружить с Черновцами

Мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер объявил о решении заменить все таблички и знаки, указывающие на побратимство с Москвой.

Об этом пишет "Лига.net" со ссылкой на Bild.

Вместо этого установят указатели на новый город-побратим – Черновцы. Дюссельдорф прекратил побратимство с москвой через несколько дней после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

В начале марта депутаты горсовета Дюссельдорфа вместе с мэром проголосовали за решение о начале побратимских отношений с Черновцами. Подобное решение было поддержано и в украинском городе.

Дюссельдорф – город на западе Германии, с населением около 620 тысяч человек.