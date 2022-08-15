Американская авиация ликвидировала 13 террористов в Сомали

Авиация США нанесла удар по центральной части Сомали, в результате чего ликвидированы 13 боевиков группировки «Аль-Шабаб».

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Anadolu.

Американский авиаудар уничтожил укрытие террористов в Хиране. В результате операции, проводимой в координации с сомалийскими военными, ликвидировали 13 террористов.

Вооруженные силы США пока не подтвердили авиаудар. Ранее на этой неделе командование США в Африке заявило, что нанесло три авиаудара по террористам "Аль-Шабаб", атаковавшим Сомалийскую национальную армию в регионе Хиран. Во время ударов 9 августа были убиты четверо террористов. Боевики группировки «Аль-Шабаб» воюют против сомалийского правительства и международных сил в регионе с 2007 года.