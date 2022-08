Американские банки стали торговать российскими облигациями – помогают избавиться от «неликвида»

Ряд крупнейших американских банков возобновил операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов. Reuters, ссылаясь на июльские указания Минфина США, отмечает законный характер действий банков, помогающих инвесторам избавиться от российских активов.

С российскими долговыми обязательствами возобновили работу такие банки: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Представители Jefferies прокомментировали информацию, заявив, что компания «работает в рамках рекомендаций по глобальным санкциям, чтобы помочь нашим клиентам справиться с этой сложной ситуацией».

Около $40 миллиардов российских суверенных облигаций находились в обращении до того, как в феврале Россия начала полномасштабную войну в Украине. Приблизительно половина принадлежала иностранным фондам. Многие инвесторы оказались в затруднительном положении с российскими активами, поскольку их стоимость резко упала, покупатели исчезли, а санкции затруднили торговлю.

Минфин США неоднократно выпускал разъяснения о запрещении покупки ценных бумаг компаний из России на первичном и вторичном рынках. Для выхода из большинства российских активов подведомственное Минфину США управление выделило инвесторам срок до 1 сентября 2022 года.