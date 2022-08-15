ВР избрала двух членов в Высший совет правосудия – до кворума в ВРП еще далеко

Верховная Рада Украины на заседании 15 августа избрала двух членов Высшего совета правосудия – Романа Маселко и Николая Мороза.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Роман Маселко на рейтинговом голосовании набрал 203 голоса, а Николай Мороз – 291 голос. Таким образом были отсеяны еще два кандидата – судья Елена Заичко и бывший инспектор ВРП Виталий Талько.

Во время финального голосования сразу за двух кандидатов за решение проголосовали 258 депутатов. Таким образом, в Высшем совете правосудия есть уже шесть действующих членов из 22, при том что кворум составляет не менее 15 членов.

Роман Маселко с 2017 года являлся председателем Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро, членом Общественного совета добродетели, ОО «Автомайдан». За последние восемь лет был защитником пострадавших во время Евромайдана.

Николай Мороз – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Напомним, 22 февраля, после начала оценки Этическим советом, 10 из 15 действующих членов ВРП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Как следствие, кворум ВРП был потерян, а совет перестал выполнять полномочия.

Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, может увольнять судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей.