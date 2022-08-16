Из-за уменьшения посевных площадей на свободных территориях урожайность должна стать выше, - нардеп Гайду

Количество посевных площадей в Украине временно уменьшилось, а значит урожайность на свободных территориях должна стать выше.

Об этом говорит народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Гайду.

Парламент активно содействует в этом вопросе. В частности, приняв законопроект №4558, нормирующий использование в Украине пестицидов и агрохимикатов. Председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду отмечает, что в повышении урожайности должны поспособствовать пестициды.

«Обработка растений – необходимость, ведь пестициды являются для них своеобразным лекарством. И именно эта процедура влияет на увеличение показателей урожайности. Однако в сфере обращения с пестицидами существует ряд проблем. В частности, использование фальсификатов, а также недостаточная информированность аграриев и пчеловодов о составе пестицидов, свойств веществ, влиянии на здоровье человека, пчел и состоянии окружающей среды», - сказал Гайду.

По оценкам экспертов, сегодня в Украине почти треть пестицидов - фальсификаты, которые ввозят в страну физические лица. Использование таких средств вредит людям и окружающей среде.

Законопроект запрещает ввоз пестицидов физлицам. Также вводятся европейские требования к упаковке и маркировке пестицидов так, чтобы минимизировать вероятность их ошибочного принятия за продукт, напиток, лекарства или корм. Еще одна норма документа – введение публичного электронного реестра пестицидов и агрохимикатов с максимально полной информацией о препаратах, доступ к которому будут иметь фермеры и пчеловоды.

«По уровню использования пестицидов Украина сейчас занимает невысокую 17-ю позицию в мире. Однако в обществе несколько стереотипное негативное отношение к этим препаратам. Единственный способ это изменить – сделать использование «лекарства» для растений максимально правильным, с соблюдением всех норм. Это позволит улучшить и увеличить наши урожаи, что в условиях войны просто необходимо», - подытожил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что разблокировка экспорта украинского зерна позволит украинским аграриям планировать будущее и поможет избежать продовольственного кризиса в мире. От его успеваемости зависят судьбы миллионов людей.