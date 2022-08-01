Глава МИД Кулеба рассказал, когда Украина получила первые сигналы о предстоящей войне: «Пришел человек и говорит копать траншеи»

Первые «сигналы» от США по поводу угрозы масштабного вторжения рф Украина получила еще в сентябре 2021 года. В Госдепартаменте украинским властям посоветовали «копать траншеи».

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, никаких подтверждений готовящегося вторжения американские партнеры тогда не предоставили.

«Первые звоночки в сентябре были. Мы с Ермаком (руководитель Офиса президента. – ПН) были в Вашингтоне. И нам уже такие первые начали подавать сигналы. Мы очень серьезно к этому отнеслись», – заверил Кулеба.

Он добавил, что вместе с Ермаком присутствовал на встрече с представителем Госдепа США.

«И пришел человек, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: «Ну что, ребята. Копайте траншеи», – вспомнил глава МИД.

По словам Кулебы, предупреждение озвучило достаточно высокопоставленное должностное лицо – второго управленческого уровня, однако по просьбе обосновать угрозу «никакого подтверждающего факта» не было озвучено.

Более того, после этого была «поставлена ​​точка» и никакой информации не предоставлялось. Между тем, рф накапливала войска на границе и ждала момента для провокации.

«Но тогда еще жил нормандский процесс, тогда еще игра была большая дипломатическая с политическими суперставками на тему «кто первый моргнет». Ну, то есть «Минск»... России что было важно? России было важно, чтобы мы как-то их спровоцировали», – отметил Кулеба.

По его словам, Кремль намерен был устроить провокацию непосредственно вдоль границы или в трехсторонней контактной группе.

«И тогда, например, Андрею Ермаку, отвечавшему за нормандский формат, – я ему несколько раз говорил: «Слушай, я реально не понимаю, как ты все это терпишь: эти бесконечные переговоры с Казаком (Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента рф) , переговорщик в нормандском формате)». Потому что сознательно буквально... Было видно, что он толкает, провоцирует», – рассказал глава МИД Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал газовую войну рф против Европы продолжением войны против Украины и призвал ЕС нанести ответный удар.