Кулеба рассказал, как лавров вел себя на переговорах в Анталии: «Не так страшен черт, как его рисуют»

На весенних переговорах в Анталии глава министерства иностранных дел россии сергей лавров был не уверен в себе. Он постоянно повторял пропагандистские тезисы о «нацизме» в Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Первое скажу вам: не такой страшный черт, как его рисуют. Он был не уверен в себе. Он придерживался строго, стопроцентно официальной линии: «неонацисты», – сказал он.

В комнате переговоров, по словам Кулебы, было девять человек: главы МИД Украины, рф, Турции и по два дипломата от каждого. Он сказал Лаврову, что из-за его многочисленных заявлений об Украине нужно «все забыть и откровенно поговорить». Так что спросил его, чего «реально хочет» россия.

«И он просто в ответ начал нести всю эту пургу о денацификации, демилитаризации... То есть если я до этого считал, что он, может, таки не верит в это все, а просто будто отрабатывает... В Анталии я вышел из этой встречи стопроцентно убежденным, что он верит во все то, что он говорит», – рассказал Кулеба.

Лавров называл «фейками» фото с разбомбленный российскими войсками роддом в Мариуполе, начал что-то рассказывать о якобы «притеснении русского языка», отметил глава МИД Украины. Кулеба одновременно парировал, что сам родился в восточной Украине и каждое лето проводит под Сумами и Полтавой – люди говорили на суржике и это воспринималось нормально.

По словам главы МИД, Лавров дергался, а затем начал говорить: «Вот я ваши слова воспринимаю так: что в глубине души вы не согласны с политикой нацистского режима по борьбе с русским языком. Но как часть этого режима вы не можете прямо выразить свое мнение».

«Поэтому, в принципе, если не иметь страха перед россиянами, их можно побеждать. В том числе за переговорным столом. У нас этого страха нет. Нас война лишила страха. Начавшаяся в 2014 году война еще», – подытожил глава МИД.

Напомним, ранее глава мид россии сергей лавров заявил, что рф готова к переговорам с Украиной «по более широкому кругу вопросов», при этом добавил, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.