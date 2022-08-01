Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом свидетельствует соответствующий указ № 581/2022 от 16 августа.

Теперь в состав Ставки будут входить:

– первый заместитель главы СБУ Василий Малюк, – командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцура, – командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, – командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

Из Ставки вывели Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина, ранее уволенных с соответствующих руководящих должностей в СБУ, ССО, Сил ТрО.

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.