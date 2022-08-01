WP: путин хотел захватить большую часть Украины и считал, что Запад только возмутится без конкретных действий

США еще в октябре 2021 года понимали, что россия готовит нападение на Украину и изо всех сил пытались убедить союзников и президента Владимира Зеленского, что есть риск вторжения.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на более чем 3 десятка собеседников из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО, некоторые из которых говорили на условиях анонимности, передает УП.

По данным издания, в октябре 2021 года в Овальном кабинете в Белом доме состоялась срочная встреча высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства с президентом Джо Байденом.

На этой встрече обсуждали строго засекреченный разведывательный анализ, – составленный на основании недавно полученных спутниковых снимков, перехваченных сообщений и разговоров с источниками, – который представлял собой военные планы президента россии владимира путина по полномасштабному вторжению в Украину.

Отмечается, что подобных встреч относительно Украины той осенью было несколько. На той встрече, которую описывает издание, присутствовали Байден и вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, генерал армии США Марк Милли и другие высокопоставленные чиновники.

На этой встрече Байдену сообщили, что разведданные об оперативных планах путина в дополнение к развертыванию вооружения вдоль границы с Украиной показали, что теперь в россии все готово для массированного нападения.

Сообщалось, что военные планы путина были очень дерзкими – они предусматривали захват большей части Украины и могли создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

На этой встрече, Байден, который обещал уберечь страну от новых войн, решил, что путина нужно либо сдерживать, либо противостоять ему, и что США не должны действовать в одиночку. Отмечается, что в то время НАТО было далеко не единодушно в отношении того, как вести себя с Москвой, а доверие к США было слабым.

Сообщается, что уже тогда было понимание, что в случае вторжения рф, украинцам потребуется значительное количество нового вооружения, чтобы защитить себя. Также было понимание, что слишком много может спровоцировать прямой конфликт НАТО с ядерной россией.

В то октябрьское утро, Милли сообщил, что по данным разведки, путин планирует провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений.

В частности, сообщалось, что россияне хотят напасть с севера – по обе стороны от Киева. Часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через украинский город Чернигов, а другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через природный зазор между "Зоной отчуждения" и окружающей Чернобыльскую АЭС болотистой местностью. Атака должна была произойти зимой, чтобы твердая земля сделала местность легко проходимой для танков.

Взяв Киев в кольцо, российские войска планировали захватить столицу за 3-4 дня. Российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского (убив его, если потребуется) и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

Отдельно российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма заняли юго-восточное побережье. Эти действия, по плану Кремля, могли занять несколько недель.

После паузы для перегруппировки и перевооружения, россияне должны были двинулись на запад, к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства – территорию, которая, по расчетам Путина, была населена неисправимыми неонацистскими русофобами.

Собеседники издания отмечают, что некоторым присутствующим в Белом доме было трудно осознать масштаб амбиций российского лидера. Они не верили, что "разумная страна могла бы пойти на такое".

И все же разведка показывала, что все больше и больше российских войск прибывало к границам Украины для полноценной кампании.

Сообщается, что тогда Байден давил на своих советников – неужели они думали, что на этот раз Путин нанесет удар. И те подтверждали, что это реально.

В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил послом США в Москве и имел самые прямые контакты с путиным из всех в администрации Байдена, назвал российского лидера зацикленным на Украине.

По мнению аналитиков, путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. Это было связно со многими факторами – желанием США избежать новых войн после Афганистана, мировой борьбой с пандемией коронавируса, уходом из поста канцлера Германии Ангелы Меркель, выборами президента в Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

Кроме того, большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Байден после октябрьского брифинга принял два решения – послать кого-нибудь в москву, чтобы он предупредил Кремль о последствиях в случае нападения, и проинформировать союзников о данных, полученных американской разведкой, и привлечь их к тому, что нужно будет иметь единую жесткую позицию в отношении россии, усиливать и расширять обороноспособности НАТО и помогать Украине.

Издание напомнило, что данные разведки передали и украинскому руководству. Но в Украине к этому ставились немного скептически. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснял это тем, что Украина просила подробностей, но их не было.

Не совсем верили в полномасштабное вторжение и в Европе и НАТО.

12 января Бернс встретился в Киеве с Зеленским и сообщил, что, по данным разведки, россия намерена нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральную власть.

США также предполагали, что россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, и начнет штурм Киева.