«Готовность ядерного оружия к сдерживанию»: США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, назвав это «демонстрацией готовности ядерного оружия к сдерживанию».

Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США, передает Liga.net.

Американцы сообщили, что летчики запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательной головной частью из базы космических сил Ванденберга в Калифорнии, 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени.

Целью испытания США назвали «демонстрацию готовности ядерных сил и уверенность в летальности и эффективности национального ядерного сдерживания».

ВВС США отметили, что испытательный пуск является частью рутинной работы, чтобы продемонстрировать безопасность и надежность ядерных сил страны и успокоить союзников. Американские военные подчеркнули, что испытания «не являются результатом текущих мировых событий».