«Готовность ядерного оружия к сдерживанию»: США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

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16.08.2022 18:50

США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, назвав это «демонстрацией готовности ядерного оружия к сдерживанию».

Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США, передает Liga.net.

Американцы сообщили, что летчики запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательной головной частью из базы космических сил Ванденберга в Калифорнии, 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени.

Целью испытания США назвали «демонстрацию готовности ядерных сил и уверенность в летальности и эффективности национального ядерного сдерживания».

ВВС США отметили, что испытательный пуск является частью рутинной работы, чтобы продемонстрировать безопасность и надежность ядерных сил страны и успокоить союзников. Американские военные подчеркнули, что испытания «не являются результатом текущих мировых событий».

- Наша ядерная триада является краеугольным камнем национальной безопасности нашей страны и наших союзников по всему миру. Наши испытательные пуски запланированы заблаговременно и не являются реакцией на мировые события, — сказал полковник Крис Круз, командир 576 летно-испытательной эскадрильи.

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