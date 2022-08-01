Президент Зеленский уволил главу Николаевской РГА Мухарского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской районной государственной администрации Николаевской области Игоря Мухарского.

Соответствующее распоряжение №146/2022-рп опубликовано на сайте Главы государства.

«Уволить Мухарского Игоря Георгиевича с должности главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

Мухарский был назначен на этот пост в марте 2021 года.

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Справка

Игорь Мухарский родился 14 ноября 1970 г. в с. Карликовка, Николаевского района, Николаевской области.

С 1990 по 2015 год занимал должности на предприятиях промышленной отрасли.

С 2015 по 2018 год занимал должность заместителя председателя Николаевского районного совета Николаевской области.

С 2018 по 2020 год исполнял обязанности председателя Николаевского районного совета Николаевской области.

Стоит отметить, что его брат Леонид стал главой Веснянской ОТГ, который руководит с 2016 года. Второй брат Федор возглавил Кривобалковский сельский совет, которым ранее руководил Леонид Мухарский.