«Уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в оккупированных районах не приближаться к военным объектам российской армии.

Быть внимательными Зеленский призвал в обращении к нации.

«Каждый день и ночью мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам русской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы. Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя чувствует, что Крым – не место для них», - сказал Зеленский .