Президент Турции Эрдоган вместе с генсеком ООН посетят Украину: встреча с Зеленским запланирована во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он намерен обсудить шаги по прекращению российско-украинской войны.

Об этом говорится в заявлении управления коммуникаций главы Турции, сообщает СNN Turk .

Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове 18 августа.

Согласно заявлению Управления коммуникаций Эрдогана все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства оценят во время встреч президента Эрдогана со своим украинским коллегой.