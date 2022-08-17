Президент Турции Эрдоган вместе с генсеком ООН посетят Украину: встреча с Зеленским запланирована во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он намерен обсудить шаги по прекращению российско-украинской войны.
Об этом говорится в заявлении управления коммуникаций главы Турции, сообщает СNN Turk .
Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове 18 августа.
Согласно заявлению Управления коммуникаций Эрдогана все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства оценят во время встреч президента Эрдогана со своим украинским коллегой.
«На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения российско-украинской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки», - говорится в сообщении.