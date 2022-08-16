ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Воины 28 ОМБР из стрелкового оружия сбили сразу 2 вражеских беспилотника

Уже 175-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 16 августа, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 17 августа.

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00:10 Военные 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода из личного стрелкового оружия сбили сразу 2 вражеских беспилотника, пишет бригада в Facebook.