ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Воины 28 ОМБР из стрелкового оружия сбили сразу 2 вражеских беспилотника

Уже 175-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.
Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 16 августа, можно прочитать по этой ссылке .
В этой новости мы будем следить за событиями 17 августа.
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00:10 Военные 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода из личного стрелкового оружия сбили сразу 2 вражеских беспилотника, пишет бригада в Facebook.
«Воины одного из подразделений 28 омбр недавно сбили сразу 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе «Ланцет-3» и разведывательный БПЛА «Элерон-3». При этом, как поделились сами защитники, для этого им понадобилось только личное стрелковое оружие! То есть несколько выстрелов наших Рыцарей обошлись в Российской Федерации в несколько миллионов рублей», - сообщили военные.