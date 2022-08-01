Российские ракетные системы на территории Беларуси вдоль граинцы с Украиной вызывают беспокойство, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, «вызывает беспокойство».
Об этом он сказал во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром, сообщает пресс-служба Залужного.
Он ознакомил канадского коллегу с ситуацией на фронте. По словам Залужного, она напряжена, но полностью контролируется.
«Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка», – говорится в сообщении.
Залужный рассказал Эйру, что противник продолжает наступать по всей линии фронта. В то же время производит около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно, применяя от 40 тысяч до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.
«Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках», – говорится в сообщении.