Российские ракетные системы на территории Беларуси вдоль граинцы с Украиной вызывают беспокойство, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, «вызывает беспокойство».

Об этом он сказал во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром, сообщает пресс-служба Залужного.

Он ознакомил канадского коллегу с ситуацией на фронте. По словам Залужного, она напряжена, но полностью контролируется.

«Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка», – говорится в сообщении.

Залужный рассказал Эйру, что противник продолжает наступать по всей линии фронта. В то же время производит около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно, применяя от 40 тысяч до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.