Два нардепа от запрещенной ОПЗЖ с начала широкомасштабного вторжения россии живут в Ницце

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, известный столичный застройщик Вадим Столар, за 6 месяцев не посетил ни одного заседания Верховной Рады и живет на Лазурном берегу во Франции. Также на Лазурном берегу живет коллега Столара Игорь Абрамович.

Об этом говорится в расследовании « Украинской правды ».

По данным издания, Столар живет в имении в Ницце. Журналисты заметили у дома два авто – одно зарегистрированное на самого Столара, другое – на отца народного депутата.

Другого нардепа от запрещенной ОПЗЖ – Игоря Абрамовича – журналисты УП заметили возле имения на живописном мысе Кап-Ферра.

Абрамович возвращается с пробежки

У имения Абрамовича журналисты заметили два Mercedes, зарегистрированных на Абрамович Елену Давыдовну. Судя по году рождения, эта женщина может быть матерью депутата Абрамовича.

По данным французского реестра, по адресу, где проживает Абрамович, зарегистрирована фирма российского банкира Бориса Давлетьярова. Журналисты предполагают, что украинский депутат может арендовать виллу у российского банкира.

Столар и Абрамович покинули Украину за несколько дней до нападения России и с тех пор не возвращались. С начала полномасштабного вторжения в течение шести месяцев нардепы не посетили ни одного заседания Верховной Рады.