Спустя 8 лет СБУ завершила расследование в отношении экс-сотрудника, возглавившего «внутренние войска днр»

СБУ завершила досудебное расследование своего бывшего сотрудника, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой «ДНР», в частности к группировке «Восток». С тех пор он активно участвует в боевых действиях против Сил безопасности и обороны Украины и скрывается от правосудия.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд. Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной «Кабан»). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО.

Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой «военной части №5002 внутренних войск мвд днр». Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского воспитания подчиненных.

В начале полномасштабного вторжения россии подчиненные ему подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении.

В рамках специального досудебного расследования следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявили в общегосударственный розыск.