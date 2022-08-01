Крымский мост – законная военная цель, – советник главы ОП

Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

Об этом в интервью The Guardian сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

The Guardian не приводит текст интервью целиком, но пишет, что Подоляк «дал понять», что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

– Это незаконное сооружение и основные ворота для поставки российской армии в Крым. Такие объекты должны быть уничтожены, – отметил Подоляк.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее высказал мнение, что Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимое для этого мероприятие.