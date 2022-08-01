«Я в плену, но мое сердце в Украине»: Саакашвили написал письмо украинцам

Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили написал письмо из Грузии, где указал, что хочет «непосредственно участвовать в борьбе» за свободу Украины.

Письмо опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство Президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу», - пишет Саакашвили.

Также он добавил, что хочет свободы для Украины и хочет напрямую участвовать в борьбе: «...уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне».

Напомним, что бывший президент покинул Грузию в 2013 году, после чего был объявлен в розыск . В стране против Саакашвили открыли четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. Саакашвили является гражданином Украины, главой Исполнительного комитета по реформам Нацсовета реформ Украины. Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года, где был задержан и помещен в СИЗО Рустави. Он неоднократно объявлял о бессрочной голодовке, которая плохо сказывается на его здоровье.

В конце июля адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии решил уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.