В МВД заявили, что Николаевщина хуже всего обеспечена укрытиями в образовательных учреждениях

Образовательные учреждения в Николаевской области только на 16% обеспечены укрытиями и бомбоубежищами.

Об этом сообщают на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что вопрос обсуждался в ходе совещания главы МВД Дениса Монастырского с министром образования Сергеем Шкарлетом, представителями областных ВГА и общественных организаций. Мероприятие прошло в Национальном авиационном университете, где министры также осмотрели состояние хранилищ.

Рассказывая о подготовке регионов к началу учебного года, глава МВД сообщил, что на сегодняшний день хуже всего обеспечены укрытиями учебные заведения Николаевщины. Там защитные сооружения оборудованы только в 16% учебных заведений. Лучшая ситуация во Львовской, там к началу офлайн обучения готовы 83% заведений.

В свою очередь, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что все школы Украины должны стать территорией безопасности для учеников и работников.

Напомним, подавляющее большинство учебных заведений в Николаевской области будут работать в онлайн-режиме, но у тех, кто находится в безопасной зоне, будет выбор.