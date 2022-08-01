Турция и Израиль в полном объеме возобновляют дипломатические отношения

Лидеры Израиля и Турции приняли решение о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса премьер-министра Израиля Яира Лапида.

«После договоренностей, достигнутых во время визита премьер-министра Яира Лапида в Анкару с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, и разговора премьер-министра Лапида с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также положительных сдвигов в израильско-турецких отношений за последний год, две страны решили возобновить дипломатические отношения в полном объеме», – сообщили в Офисе.

Отмечается, что стороны решили вновь повысить уровень отношений между двумя странами до полноценных дипломатических отношений и вернуть послов и генеральных консулов ​​двух стран.