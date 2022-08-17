Китай направит своих военных на учения, организованные россией

Министерство обороны Китая заявило, что отправит свой военный контингент в россию для участия в совместных военных учениях «Восток».

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

В минобороны КНР отметили, что участие Китая в совместных военных учениях с россией «не связано с текущей международной и региональной ситуацией», имея в виду войну россии в Украине.

«Целью является углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление возможности реагировать на различные угрозы безопасности», – добавили в китайском оборонном ведомстве.

Военные учения "Восток" пройдут с 30 августа по 5 сентября, участие в них, кроме россии и Китая, примут Индия, Монголия, Таджикистан и Беларусь.