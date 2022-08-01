Правозащитные организации призывают правительство Грузии немедленно ввести визовый режим с россией

19 неправительственных правозащитных организаций Грузии в своем обращении к властям страны призвали немедленно ввести визовый режим для граждан россии.

Об этом сообщает издание DW.

Они отметили, что контроль над въездом в Грузию российских граждан и предприятий является вопросом национальной безопасности страны.

Грузинские правозащитники и активисты отметили резкий рост числа россиян, прибывающих в их страну с начала текущего года. Кроме того, в Грузии после нападения россии на Украину - с конца февраля 2022 года - зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз больше показателя всего 2021 года.

Авторы обращения выразили обеспокоенность значительным увеличением экспорта из Грузии в рф на фоне масштабных международных санкций против россии. Массовый наплыв россиян и российского бизнеса в Грузию свидетельствует о том, что эта страна используется «для смягчения эффекта от международных санкций против россии».

«Продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные рф в Грузии, преступления против человечности, непрерывный конфликт в Украине и часто используемый рф подход — интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой защиты собственных граждан — создает достаточное основание для установления визового режима», – отметили представители НПО.

Они подчеркнули, что ограничение граждан страны-агрессорки в правах является распространенной практикой и не противоречит международным стандартам в области прав человека.

«На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан россии и пересмотреть правовой статус тех, кто уже въехал на территорию страны», - добавили авторы обращения.

Также грузинские НПО выразили «полную поддержку» украинскому народу в его борьбе за свободу и указали на действия россии против Украины и Грузии, запрещенные международным правом в области ведения войны. Кроме того, россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии, напомнили правозащитники.

Среди подписавших обращение — фонд «Открытое общество» Грузии, Институт гражданского общества, Ассоциация молодых юристов Грузии, «Движение за равенство», Группа поддержки женских инициатив WISG, Европейский фонд, Центр социальных наук и Стражи суда Грузии (Court Watch) .

Напомним, что ранее Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма.

Также сообщалось, что премьер-министр Эстонии выступила за прекращение туризма в ЕС для граждан россии. После чего Зеленский в своем видеообращении начал настаивать, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС, заявив, что «российские убийцы не должны пользоваться шенгеном».

К тому же Президент Латвии призвал пересмотреть уже выданные ВНЖ и визы, а сторонникам войны россии против Украины - аннулировать их.

Известно, что с 18 августа Эстония перестала пускать россиян с шенгенскими визами.