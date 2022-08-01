Первый турецкий корвет для Украины назовут в честь гетмана Мазепы

Первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Имя корвету присвоил Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время корабль строится в Турции для ВМС ВСУ.