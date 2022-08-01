Первый турецкий корвет для Украины назовут в честь гетмана Мазепы

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18.08.2022 16:05

Первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Имя корвету присвоил Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время корабль строится в Турции для ВМС ВСУ.

«С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечивания памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса «Ada» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы», - говорится в указе Президента.

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