Первый турецкий корвет для Украины назовут в честь гетмана Мазепы

Первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа".
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Имя корвету присвоил Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время корабль строится в Турции для ВМС ВСУ.
«С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечивания памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса «Ada» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы», - говорится в указе Президента.