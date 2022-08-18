Во Франции арестовали недвижимость «хозяина Молдовы» – олигарха Плахотнюка

Молдова добилась ареста французской недвижимости бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает "Лига.net".

Речь идет о недвижимости в городе Сье на берегу Женевского озера. По оценкам французских властей, стоимость арестованного имущества – более 4,2 миллиона евро. Принявший это решение судья из Франции отметил, что Плахотнюк создал «криминальную сеть национального и международного масштаба», которая работала с 2009 до 2019 года. Судья также отметил, что Плахотнюк вместе с Иланом Шором зарегистрировал в Англии кипрские и панамские компании, на которые переводили деньги, украденные из молдавских банков. Французскую недвижимость Плахотнюка передадут AGRASC – французскому агентству, аналогичному украинской АРМА.

Плахотнюка в Молдове обвиняют в причастности к схемам по отмыванию денег. Он возглавлял Демократическую партию Молдовы и принадлежит к числу самых богатых людей своей страны, получив прозвище «хозяин Молдовы». В 2019 году Плахотнюк срочно уехал из Молдовы после объявления об отставке приближенного к нему правительства.