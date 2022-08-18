Зеленский и генсек ООН обсудили освобождение украинских военнопленных

Во Львове Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.
«Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков».
«Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа россии на Запорожской АЭС. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», – отметил Зеленский.