Зеленский и генсек ООН обсудили освобождение украинских военнопленных

Во Львове Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

«Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков».