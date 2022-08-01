ООН отправит миссию во главе с генералом для расследования массового убийства военнопленных в Еленовке

ООН инициирует миссию по расследованию теракта в оккупированной Еленовке, в результате которой погибли украинские военнопленные. Возглавит миссию генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии.
Об этом во время выступления во Львове сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает «Громадське радіо».
- Произошедшее в колонии Еленовки – неприемлемо. Все военнопленные защищены интернациональным гуманитарным правом. Международный комитет Красного Креста должен иметь к ним доступ. По просьбе правительств Украины и россии я решил начать миссию по поиску фактов. Украина и рф знают о сроках и команде, - сказал Гутерреш.
Миссию должен возглавить генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии.
- Генерал Сантос Крус – уважаемый офицер с 40-летним опытом работы в сфере национальной и международной безопасности, с военным опытом. Он был командующим миротворческими операциями ООН. Мы продолжим работать над получением необходимых гарантий, чтобы обеспечить доступ к месту событий и другим требуемым локациям. Просто говоря, наша цель – собрать факты. Для этого команда должна получить и проанализировать необходимую информацию. Прежде всего это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства любой стороны, - сказал генсек ООН.