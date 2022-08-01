ООН отправит миссию во главе с генералом для расследования массового убийства военнопленных в Еленовке

ООН инициирует миссию по расследованию теракта в оккупированной Еленовке, в результате которой погибли украинские военнопленные. Возглавит миссию генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии.

Об этом во время выступления во Львове сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает «Громадське радіо».

- Произошедшее в колонии Еленовки – неприемлемо. Все военнопленные защищены интернациональным гуманитарным правом. Международный комитет Красного Креста должен иметь к ним доступ. По просьбе правительств Украины и россии я решил начать миссию по поиску фактов. Украина и рф знают о сроках и команде, - сказал Гутерреш.

Миссию должен возглавить генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии.