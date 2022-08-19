«Не пожалею ни сил, ни денег»: Ахметов пообещал, что после освобождения Мариуполя направит все силы на его восстановление

Миллиардер Ринат Ахметов заявил, что готов финансировать восстановление Мариуполя по возвращении украинского контроля над городом.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Wiadomosci, передает ЭП.

– Для меня Мариуполь был, есть и всегда будет украинским городом. Я верю в украинскую армию и поддержку наших западных партнеров. Я верю, что если Украина получит достаточную военную помощь, Мариуполь обязательно будет освобожден, – подчеркнул Ахметов.

Отметим, что довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, разрушенных, пострадавших или законсервированных из-за военной агрессии РФ, превысила 20 миллиардов долларов. В частности, разрушены крупнейшие активы Метинвеста – Азовсталь и ММК Ильича в Мариуполе.

Ахметов продолжил, что «когда украинский флаг снова поднимется над Мариуполем, мы направим все силы на восстановление города».

– Лично я не пожалею на это ни сил, ни денег. Мы обязательно восстановим наши заводы, и сталь из Мариуполя в Украине снова будет конкурировать на мировых рынках, – резюмировал он.

Как известно, состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения россии в Украину упало на 64%.

Кроме металлургических активов, на временно оккупированной части востока Украины Ахметов также владеет агробизнесом. Его компания HarvEast заявила, что российские оккупанты похитили около 200 тысяч тонн урожая на временно неподконтрольных территориях.

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл., за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд дол.

Миллиардер подал иск в Европейский суд по правам человека против россии относительно компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.